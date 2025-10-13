Iğdır’da hafif ticari aracın bagajından 10 kaçak göçmen çıktı
Iğdır’da polis ekiplerinin durdurduğu hafif ticari aracın bagajında Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.
Iğdır Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Kars'a gittiği belirlenen Iğdır plakalı siyah renkli hafif ticari araç, Iğdır–Tuzluca yönünde havalimanı kavşağı geçildikten sonra durduruldu.
Yapılan aramada aracın bagajında Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen bulundu. Araç sürücüleri Ö.A. ve İ.Ç. gözaltına alındı.
Şüpheliler tutuklandı
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.