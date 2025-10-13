PODCAST CANLI YAYIN
Iğdır’da hafif ticari aracın bagajından 10 kaçak göçmen çıktı

Iğdır’da hafif ticari aracın bagajından 10 kaçak göçmen çıktı

Iğdır’da polis ekiplerinin durdurduğu hafif ticari aracın bagajında Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Kars'a gittiği belirlenen Iğdır plakalı siyah renkli hafif ticari araç, Iğdır–Tuzluca yönünde havalimanı kavşağı geçildikten sonra durduruldu.

Yapılan aramada aracın bagajında Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen bulundu. Araç sürücüleri Ö.A. ve İ.Ç. gözaltına alındı.

Şüpheliler tutuklandı
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bunlar da Var

İZLE | Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı
İZLE | Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı
Beyoğlu’nda tünelde mahsur kalmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı
Beyoğlu’nda tünelde mahsur kalmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı
Esir takası öncesi şok görüntüler! İsrail hukuku bir kez daha çiğnedi: İşte o anlar
Esir takası öncesi şok görüntüler! İsrail hukuku bir kez daha çiğnedi: İşte o anlar
ALTAY tankları için düğmeye basıldı: İlk teslimatların yapılacağı tarih belli oldu!
ALTAY tankları için düğmeye basıldı: İlk teslimatların yapılacağı tarih belli oldu!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle