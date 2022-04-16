Iğdır'da 19 yaşındaki Aleyna Ağgül 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' diyerek intihar etmişti! Korkunç olayda flaş gelişme

Iğdır'da geçtiğimiz yıl yaşadığı evin balkonunda atlayarak intihar eden ve intihar sonrası 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' notu bıraktığı anlaşılan Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili yürütülen davada flaş gelişme yaşandı. Tutuklu yargılanan Gökhan Argın için istenen ceza belli oldu.