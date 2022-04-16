RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Iğdır'da 19 yaşındaki Aleyna Ağgül 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' diyerek intihar etmişti! Korkunç olayda flaş gelişme

Iğdır'da 19 yaşındaki Aleyna Ağgül 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' diyerek intihar etmişti! Korkunç olayda flaş gelişme

Iğdır'da 19 yaşındaki Aleyna Ağgül 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' diyerek intihar etmişti! Korkunç olayda flaş gelişme
16.04.2022 12:35

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Iğdır'da geçtiğimiz yıl yaşadığı evin balkonunda atlayarak intihar eden ve intihar sonrası 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' notu bıraktığı anlaşılan Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili yürütülen davada flaş gelişme yaşandı. Tutuklu yargılanan Gökhan Argın için istenen ceza belli oldu.

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Iğdır'da 30 Eylül 2021'de, yaşadığı apartmandan kendini atarak intihar eden 17 yaşındaki Aleyna Ağgül, ölümünden önce 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı bir not bıraktı.

Önce ifadesi alınarak serbest bırakılan Argın 8 gün sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz ay yapılan ilk duruşmada iddiaları reddeden Argın, yeniden hakim karşısına çıktı.

Erzincan'da tutuklu bulunan sanık SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Gökhan Argın hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 6 sayfalık iddianame, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Gökhan Argın, 'şantaj', 'basit yaralama ve intihara yönlendirme suretiyle kasten ölüme sebep' verme suçları yer aldı.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, esas hakkında mütalaasını verdi.

Sanık Gökhan Argın hakkında 'iyi hal indirimi' yapılmamasını isteyen savcı, müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkında savunma yapabilmeleri için duruşmayı 27 Nisan 2022 tarihine erteledi.

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