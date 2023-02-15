İftiracılara en güzel cevap bölgeden! Murat Yetkin iyi bak: Diyanet Vakfı yaraları sarıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği 10 ilde enkazlarda arama kurtarma çalışmaları ve afet nedeniyle sokakta kalan depremzedelere yönelik yardım faaliyetleri aralıksız sürüyor.

Sivil toplum kuruluşları (STK), "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen bölgede yaraları sarmak için insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

Çok sayıda kuruluş, depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa ve Kilis'e yardım ulaştırdı.

Yardım kuruluşları, 10 ilde hem yıkıntılarda arama kurtarma çalışmalarına destek oluyor hem de farklı noktalara kurulan aşevleri, mobil mutfaklar, ikram araçları ve mobil fırınlarla depremzedelere hizmet veriyor.

STK'lar canla başla mücadeleye destek verirken; kirli zihinler onları karalamak için alenen yalan söylemekten çekinmiyor. Fox Haber'de yayınlayan Orta Sayfa programında konuşan Murat Yetkin, akılalmaz bir iftiranın altına imzasını attı.

ENTARİLİ SARIKLILAR NEREDE?

Yetkin, STK'ları hedef alarak, "Madenciler var gönüllü olarak gittiler. Bütün Sivil toplum örgütleri var, öğrenci dernekleri var herkes var. Ne oluyor hafızlık kursunu bitirdiği zaman ordu gibi resmi geçit yapan entarili sarıklılar. Nerede onlar?" dedi.

"BİR İŞİN UCUNDAN TUTAMAZLAR MI?"

Sözlerine devam eden Yetkin, "Bir işin ucundan tutamazlar mı neredeler? Ancak sala okunurken mi ortada olacaklar. Hayat kurtarmak yerine öldükten sonra mı ortaya çıkacaklar. Bunları açıkça konuşmamız lazım artık? Onu konuşma bunu konuşma yetti ya." şeklinde konuştu.

EN GÜZEL CEVAP SAHADAN

Rezil iftirala en güzel afet bölgesinden geliyor. Asrın felaketinin yaraların sarmak için tüm kamu kuruluşları gibi harekete geçen Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tüm imkanlarını, afetzedeler için seferber etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ilde etkisini gösteren asrın felaketinin ardından tüm imkanlarını seferber ederek depremzedelerin yarasını sarmaya çalışıyor.

16 BİNİ AŞKIN PERSONEL

Depremin ilk gününde harekete geçen Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 16 bini aşkın personeliyle, afetten etkilenen vatandaşlara barınma, gıda, insani yardım ve dini hizmetlerle ilgili her türlü desteği veriyor.

Depremin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın talimatıyla, deprem bölgesinde yürütülecek çalışmaların koordinasyonunu sağlamak üzere Başkanlık bünyesinde "Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi" çalışmalarına başladı.

415 TIRLIK YARDIM MALZEMESİ

DİB uhdesindeki bütün Kur'an Kursları ve akademi merkezleri vatandaşların konaklamasını için kapılarını açtı. Bölgede koordinasyonu sağlamak üzere depremden etkilenen bölgelerin haricindeki il müftüleri ile Başkanlık yöneticileri de bölgeye sevk edildi.

Şu ana kadar 415 tırlık insani yardım malzemesi de bölgeye ulaştırıldı. Günlük olarak da 250 bin kişiye yemek dağıtımı devam ediyor.

MANEVİ HİZMETLER ARALIKSIZ

Depremlerin ardından en elzem konuların başında gelen defin işlemleri konusunda da Diyanet İşleri Başkanlığı gerekli tedbirleri alarak vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürdü.

Bu doğrultuda cenaze yıkama, kefenleme, namaz kılınması ve defin sonrasında dua edilmesi gibi hususlarla ilgili personel de alanlara yönlendirildi.

Ayrıca, kefen konusunda sıkıntı yaşanmaması için de diğer bölgelerden deprem bölgesine gerekli malzemelerin ulaştırılması da yine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sağlandı.

İHH DEPREM BÖLGESİNDE

Toplam 3 bin 359 kişilik ekibiyle deprem bölgesinde bulunan İHH'nin arama kurtarma ekipleri, depremin ilk gününden bu yana yüzlerce kişiyi enkazdan kurtardı.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İHH Yönetim Kurulu üyeleri ve 184 koordinasyon görevlisi de vakfın illerdeki çalışmalarını koordine etmek üzere bölgede bulunuyor.

İHH, 1728 kişiden oluşan acil yardım dağıtım ekibiyle gıda, barınma ve giyecek gibi birçok alanda deprem bölgesine yardımlar ulaştırıyor. Vakıf, bölgedeki 364 bin 850 kişiye sıcak yemek dağıttı. 2 mobil aşevi de depremden etkilenen vatandaşlara yemek dağıtımına devam ediyor.

Ayrıca gıda, bot, mont, çocuk bezi, un, su gibi ürünlerin bulunduğu 166 tır, depremden etkilenen illere gönderildi.

İHH, depremzedelere 3 bin 633 battaniye, 1568 çocuk ve yetişkin montu dağıttı. Bölgeye, 597 sünger yatak götüren vakıf, 31 barınma çadırı ile 2 sağlık çadırı kurdu.

Ayrıca İHH, bölgeye 482 bin 291 ekmek, 6 bin 959 koli su, 3 bin 469 kumanya paketi, 9 bin 765 paket hijyen malzemesi, 2 bin 169 koli muhtelif gıda, 5 bin 38 konserve gıda ve 1,4 ton patates ulaştırdı.

TÜGVA BÖLGEYE ULAŞTIRIYOR

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından diğer tüm faaliyetlerini durdurarak, Valilik Sosyal Destek gruplarına destek verme kararı aldığını duyuran Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), 81 ildeki temsilciliklerinde topladığı yardımları, AFAD koordinasyonuyla ihtiyaç bölgelerine ulaştırıyor.

TÜGVA İl Temsilcilikleri ve yurt binaları 7/24 esasıyla çay, sandviç, sıcak çorba ve ısınma hizmeti veriyor.

Depremlerin ardından şarj ve ısınma ihtiyacını karşılayan "Seyyah İcathane" tırını Kahramanmaraş'a gönderen TÜGVA, Türkiye'nin dört bir yanında binlerce gönüllü, STK'lar ve AFAD iş birliğiyle yardımları afetzedelere ulaştırıyor.

Vakfa bağlı 81 il 571 ilçe teşkilatının, afet bölgelerinde yardıma muhtaç vatandaşlara ulaşabilmesi için sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirici paylaşımlar yapılıyor.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş'a yollanan tır, "Enerji Noktası" ve "Koordinasyon Merkezi" olarak Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi önüne konuşlandı.

Jeneratörlü tır sayesinde depremzedeler telefonlarını şarj edip yakınlarına ulaşabiliyor.

Tırın yanında bulunan destek çadırı ile depremzedelere sıcak yemek, su, bebek maması, bebek bezi, ekmek, giysi gibi çevreden gelen yardımlar dağıtılıyor. Ekipler, gelen ihbarlar doğrultusunda araçlarla çevredeki ailelere yardım ulaştırıyor.

Hatay ve Adıyaman'da da kurulan çadırlarda depremzedelere destek veriliyor.

Sivas, Kayseri, Adana, Konya, Trabzon, Kars, Antalya, Sinop, Samsun ve Kastamonu'da bulunan TÜGVA yurtlarında da ihtiyaç duyulması durumunda konaklama hizmeti sağlanıyor.

TÜRGEV'DEN GIDA VE İNSANİ YARDIM

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) de personeli, öğrenciler ve gönüllüleriyle afet bölgesinde yardım çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRGEV'den yapılan açıklamaya göre 950 yastık, 2 bin 950 pike, 1291 yorgan ve battaniye, 1340 nevresim, 6 bin 964 çorap, 222 elektrikli soba, 350'şer takım kadın, erkek ve kız çocuk kıyafeti, 1500 plastik tabak-çatal-kaşık ve 150 çift ayakkabı bölgeye gönderildi.

Ayrıca, 10 bin sandviç, 1828 paket helva, 1008 kakaolu fındık kreması, pekmez, zeytin, 1038 paket peynir, 1158 bebek maması, 150 koli kakaolu kek, 200 koli meyve suyu, 300 koli su, 100 koli kraker, 2 bin 608 litre sütün yanı sıra 725'er koli farklı boyutlarda bebek bezi, 500 koli ıslak mendil, 1000 koli hijyen ürünü de insani yardımlar kapsamında bölgeye ulaştırıldı.

Vakıf tarafından, yıkılan Hatay AFAD merkezi için 500 şarj edilmiş powerbank, 4 dizüstü bilgisayar, 2 yazıcı, 5 koli A4, 160 set ofis ve kırtasiye malzemesi de gönderildi.

Malatya ve Adıyaman AFAD'a, arama-kurtarma çalışmalarına destek için 2 tanker mazot ulaştıran vakıf, Kahramanmaraş Elbistan'a günlük 1000 kişilik yemek üretim imkanına sahip seyyar mutfak gönderdi. Vakıf, Maraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da depremzedelerin tahliyesi için 5 otobüs tahsis etti.

TÜRGEV personeli deprem bölgesinde yardım çalışmalarına katılıyor ve deprem bölgesine giden malzemelerin toplanması, hazırlanması, paketlenmesi ve yüklenmesinde görev alıyor.

ENSAR VAKFI YURTLARINI AÇTI

Depremin ilk saatlerinden itibaren Türkiye genelindeki 150 şubesiyle seferberlik başlatan Ensar Vakfı, ilk etapta gönüllü kurtarma yapabilecek kişilerin, AFAD ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla bölgeye ulaştırılmasını sağladı.

Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'daki yurtlarda durum tespitinde bulunan vakıf, buradaki öğrencilerin güvenli yerlere tahliyesi için çalışma yaptı.

Öğrencilerin memleketlerine ulaşımını da sağlayan vakıf, 20 yabancı uyruklu öğrenciyi de Bingöl yurduna yerleştirdi.

Antalya, Kayseri, Rize ve Bingöl'de bulunan yurtlarında deprem bölgesinden bu bölgelere gelip kalacak yeri olmayanları misafir eden vakıf, üniversitelerin yıl sonuna kadar çevrim içi eğitime geçmesiyle Türkiye genelindeki 6 bin 590 yatak kapasitesine sahip 62 yurdunda depremzedeleri misafir etmek için hazırlıklara başladı.

Genç Ensar ekibi ise depremden etkilenen bölgelerdeki çocuklara ulaştırmak amacıyla hayırseverlerden topladıkları oyuncaklar ve bölgedeki acil ihtiyaçlardan ateş düşürücü ilaçları da bölgeye ulaştırdı.

ÖNDER DEPREM BÖLGESİNDE

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Türkiye'nin 81 ilinde yer alan 600 imam hatip derneği ile deprem bölgesindeki çalışmalara destek veriyor.

Depremin ardından organize olan dernek, ÖNDER Yönetim Kurulu üyeleri, Öncü Spor Kulübü Yönetimi ile ÖNDER Gençlik birimlerinden ekipler ve gıda, su, arama kurtarma malzemeleriyle afet bölgesine ulaştı. Ekipler, bir yandan Hatay ve Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına katıldı bir yandan da insani yardım çalışmalarını sürdürdü.

Bölgede yaklaşık 20 araçla çalışan ekipler, AFAD koordinasyonunda Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep'in ilçe ve köylerine temel gıda ve ihtiyaç maddelerini ulaştırmaya devam ediyor.

"Türkiye Tek Yürek" sloganıyla deprem bölgesinde afetzedelerin yaralarını sarmaya çalışan ÖNDER ekibi ve imam hatip derneklerinin dışında, Türkiye genelindeki imam hatip ortaokulları ve imam hatip liseleri de kendi imkanlarıyla organize olarak bölgeye araçlarla yardım gönderdi.

Öğretmenler ve idari kadrolar öncelikle arama kurtarma çalışmalarında yer alırken bölgeye giden tırlarda seyyar mutfaklar açıldı. Bu okullardan biri de Düzce Hafız İmam Hatip Ortaokulu oldu. Okuldan dört araç, aşçıları ve yardımcı personeliyle yola çıkarak Gaziantep şehir merkezinde çorba dağıtımı yapılan bir mutfak kurdu. Burada bir ay boyunca afetzedelere hizmet verilecek.

KADEM SEFERBERLİK BAŞLATTI

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), depremlerin ardından hayatı olumsuz etkileyen zorlu şartların ortadan kaldırılması ve depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için seferberlik başlattı.

Vakıf, kampanya bünyesinde hazırlanan termal giysiler, battaniye, kıyafet, atkı, bere, çorap, başörtüsü, bebek maması, bebek bezi, hijyenik ürünler, vitaminler ve kişisel bakım malzemeleri ile zorunlu ihtiyaçları bölgeye gönderdi.

KADEM, nakdi yardımlarla 3 bin 150 battaniye ve yorgan, 18 bin polar hırka, eldiven, atkı ve bere, 5 bin yağmurluk, 1 tır ıslak mendil, bebe bisküvisi, bebek bezi, kadın hijyen kiti, 20 bin temizlik hijyen kiti, 2 tır temel gıda, 1 tır su, 2 tanker yakıt, 30 ton gıda, 16 bin çift çorap, 51 bin 500 iç çamaşırı, 1000 eşarp ve şal, 1000 bebek bezi, 10 bin çocuk polar takım, 10 bin çocuk çamaşır takımı, 10 bin çocuk çorap, 1000 powerbank alarak deprem bölgesine ulaştırdı.

Vakfın kampanyasına 53 ilde bulunan temsilcilikleri ve Genç KADEM de ilk andan itibaren destek verdi.

KADEM temsilcilikleri ve Genç KADEM gönüllüleri, illerdeki Kızılay merkezlerinde kan bağışında da bulundu.

T3 VAKFI İLK GÜNDEN BÖLGEDE

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise tweetinde "Baykar olarak mümkün olan en kısa sürede gerekli ihtiyaç malzemelerini temin etmeye ve deprem bölgelerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Dualarımız milletimizle beraber." ifadesini kullandı.

AKINCI VE BAYRAKTAR TB2 GÖREV BAŞINDA

Baykar'ın bir başka tweetinde, depremin hemen ardından havalanan 4 Bayraktar Akıncı ve 4 BayraktarTB2'nin görev uçuşlarına devam ettiği belirtilerek "Milli İHA'larımız, deprem bölgelerinden aldığı görüntü ve verileri kriz masasına aktararak arama-kurtarma ile lojistik faaliyetlerine katkıda bulunuyor." paylaşımında bulunuldu.

Bu arada, T3 Vakfının Twitter'daki paylaşımında, "Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak afet bölgelerindeki yaralarımızın sarılmasına destek olmak üzere 10 milyon TL'lik bağışımızı AFAD'a ilettik. Dualarımız milletimizle beraber." ifadesi kullanıldı.

Konuya ilişkin tweetinde Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı olarak tüm imkânları millet için seferber etmeye devam edeceklerini belirtti.

Haluk Bayraktar ise "Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak yaralarımızı sarmak için karınca misali seferberliğimiz devam ediyor. Allah yar ve yardımcımız olsun." paylaşımında bulundu.

İLİM YAYMA CEMİYETİ YURTLARINI AFAD'A TAHSİS ETTİ

İlim Yayma Cemiyeti, İstanbul'daki genel merkezinde oluşturulan kriz masasıyla Türkiye genelindeki şubelerini hızlı bir şekilde koordine etti.

Cemiyet, öncelikli olarak Adana, Alanya, Ankara, Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde illerinde bulunan yurtları AFAD'a tahsis etti.

Deprem bölgelerinde oluşan acil ihtiyaçlar doğrultusunda yaklaşık 11 milyon lira değerinde 27 tır kuru gıda, hilti, su, paketli tüketim ürünleri ve meyve suları temin eden cemiyet, deprem bölgelerinde etkilenen bursiyer öğrencilerin burs ödemelerini öne çekerek hesaplarına yatırdı.

Cemiyet, diğer illerde çalışan mutfak personelini koordineli şekilde deprem bölgelerine sevk ederek, Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Osmaniye ve Hatay'da 6 farklı noktada oluşturulan mutfaklarla depremzedelere yemek dağıtımı yaptı.

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ VAKFI 6 İLE YARDIM ULAŞTIRDI

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, 6 Şubat'tan itibaren Gaziantep'e birer tır battaniye ve muhtelif malzeme, 20 bin ekmek yardımında bulundu. Vakıf, Hatay'a aşevi hizmeti sunarken, 3 tır gıda, birer tır battaniye, hijyen malzemesi, kuru gıda, su ve kömür, 200 de soba yardımı yaptı.

Kahramanmaraş'a da aşevi hizmeti sunan vakıf, 4 tır gıda, 2 tır su, birer tır hijyen ve muhtelif malzeme ile 40 ton kömür sevk etti. Vakıf, Adıyaman'a sunduğu aşevi hizmetinin yanı sıra bölgeye 2 tır battaniye, 1 tır su ve 40 ton kömür gönderdi.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Osmaniye'ye birer tır su ve gıda yardımında bulundu, Malatya'da aşevi hizmeti sunarak, kente 1 tır un gönderdi.