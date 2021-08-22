İETT'de maskesini burnunun altına indiren magandadan kadın yolculara ağır küfür

Kadıköy'den Pendik'e giden İETT otobüsündeki yolcu maskesini burnunun altına indirince diğer yolcular tepki gösterdi, otobüs karıştı. O anlar yolcular tarafından cep telefonu kemarası ile kaydedildi. Sorunlu yolcu kendisini uyaran kadınlara, "Benim iyi zamanıma denk geldiniz. Ben hapiste yattım. Sizi parçalardım. S..... yersiniz görürsünüz gününüzü" hakaretlerini sarf etti.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kadıköy'den Pendik'e giden 16 numaralı İETT otobüsünde yaşandı. Otobüste maskesini burnunun altında takan bir yolcu ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Önce uyarılan kişi maskesini düzeltmeyince otobüsteki diğer yolcularında tepkisiyle karşılaştı.

MASKEYİ TAKMAMAK İÇİN BAHANELER UYDURDU

Tartışmaya otobüsteki diğer yolcular da karıştı. Bazı yolcular koronavirüs geçirdikleri halde maske takmaya devam ettiklerini söylerken, bazıları da hastanede tüm gün çalıştıkları halde maskelerini çıkarmadıklarını ifade etti. Maskesinin konuştukça kaydığını söyleyen kişi, kalabalığı ikna edemedi ve ortalık karıştı.

YOLCULAR KAMERAYLA KAYDETTİ

Maskesini çenesinin altında takan kişi ile otobüsten inmesini isteyen diğer yolcular uzun süre tartıştı. O anlar otobüsteki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

OTOBÜSTEN İNMEDİ

Öte yandan otobüs şöförü maskesini burnunun altında takan yolcunun otobüsten inmesini istedi. Ancak yolcu kabul etmeyerek devam etti.

KADINLARA AĞIR KÜFÜR!

O anları yaşayan bir kadın sosyal medya hesabından tepki gösterdi;

"Az önce saat 16:00 kalkışlı Kadıköy/Pendik 16 numaralı 34 TP 9889 plakalı otobüste bir adam maskesini takmadığı için defalarca kez uyarıldı. Adam hiçbirine aldırış etmedi. Bir sürü hakaretlerde bulundu.

İndirebiliyorsanız indirin diyerek pişkin pişkin gülmeye devam etti. Hatta şoför bey indirmediği için daha çok cesaret aldı. Bazı kadınların arkasından, 'Benim iyi zamanıma denk geldiniz. Ben hapiste yattım. Sizi parçalardım. S..... yersiniz görürsünüz gününüzü' gibi cümleler kurdu.

Bu şekilde yolculuk etmeye devam etti. Bu şahıs toplu taşımalara binemesin. Hem bir kadın olarak işitmediğim hakaret kalmadı hem de pişkin pişkin yaptıklarıyla gurur duydu."

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