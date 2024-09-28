PODCAST CANLI YAYIN
İDO vapuru tuvalet kısmında sır ölüm!
Haberler Haber Videoları

İDO vapuru tuvalet kısmında sır ölüm!

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024, 01:37 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024, 02:06

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki İDO iskelesine yanaşan vapurda korkunç bir olay yaşandı. Yenikapı-Bursa seferini tamamlayan vapurun tuvaletinde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Yetkililerin incelemeleri devam ederken, olayın perde arkası hâlâ gizemini koruyor.

Bursa'da İDO iskelesine yanaşan vapurun tuvaletinde ceset bulundu. Üzerinde kimlik çıkmayan cesetle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan İDO iskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenikapı-Bursa seferini tamamlayan İDO'ya ait vapur, iskeleye yanaştı. Vapurdaki yolcuların inmesinin ardından yetkililer tarafından vapurun içinde yapılan son kontroller sırasında tuvalet kısmında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Yetkililerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri üzerinde kimlik çıkmayan şahsa yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili sır perdesi aralanamadı
Savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri vapur içerisinde geniş çaplı inceleme yaptı. Ceset, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SIRADAKİ VİDEO
İsrail Dahiye'yi bombalıyor! Çok sayıda bina vuruldu!
28.09.2024Cumartesi
Kütahya’da Kaçak Silah Operasyonu! Çok Sayıda Silah ve Şarjör Ele Geçirildi
28.09.2024Cumartesi
Soma'da Şok Operasyon! Suç Örgütüne Darbe: 7 Kişi Tutuklandı
28.09.2024Cumartesi
Fatih'te motosiklet kazası: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
28.09.2024Cumartesi
Esra Erol'da yayını ihbar kabul edildi: Özge ve Veysel çiftinin çocukları devlet koruması altına alındı!
28.09.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Çorum’daki kayıp gençten acı haber geldi! 03:24
Çorum'daki kayıp gençten acı haber geldi!
26.09.2024Perşembe
Serhat Akın’ın silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada! 00:36
Serhat Akın’ın silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada!
27.09.2024Cuma
Adana Sarıçam’da yaya yolunda feci kaza! Ölüme el kaldırdı! | KAZA VİDEOSU 00:17
Yaya yolunda feci kaza! Ölüme el kaldırdı!
26.09.2024Perşembe
Fenerbahçeli Serhat Akın’a silahlı saldırı! 01:14
Akın'a silahlı saldırı!
27.09.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA