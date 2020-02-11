Haberler Video İdlib'e tarihin en büyük sevkiyatı devam ediyor
İdlib'e tarihin en büyük sevkiyatı devam ediyor

İdlib'e tarihin en büyük sevkiyatı devam ediyor

11.02.2020 19:50

Suriye'nin İdlib kentindeki Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gözlem noktalarına Esad rejim unsurları tarafından yapılan saldırıda 5 askerimiz şehit olmuştu. Hain saldırı sonrası TSK'a tarihin en büyük askeri sevkiyatını bölgeye gerçekleştiriyor. Tam teçhizatlı askeri araçlarla birlikte binlerce komanda da İdlib'deki sıcak bölgeye sevk edildi. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğurbaş, Türkiye'nin Suriye sınırı olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden yaşanan son durumu canlı yayında aktardı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları