Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyatı sürüyor. TSK tarafından Hatay'daki sınır birliklerine fırtına obüsü ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.
İdlib gerginliği sürerken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye askeri sevkıyatları da devam ediyor. Türkiye'deki çeşitli birliklerden askerleri taşıyan yolcu otobüsü, Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Bu sırada çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), paletli vinç, mühimmat ile 4 fırtına obüsünden oluşan konvoy da bölgeye geldi. Burada TIR'lardan indirilen araçlar, sınır birliklerine doğru hareket etti. Çocuklar ellerinde Türk bayraklarıyla askerleri karşıladı. Sınırın sıfır noktasında yemek molası veren askerlerin daha sonra araçlarla Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait gözlem noktalarına takviye olarak sevk edileceği öğrenildi.
BAŞKAN ERDOĞAN SÜRE VERMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda İblid'deki alçak saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada; Esad rejimin Türk Silahlı kuvvetleri'nin gözlem noktalarında geriye çekilmesi için Şubat sonun kadar süre tanınacağı açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad rejimi güçlerinin Şubat sonun kadar geri çekilmemesi halinde Türkiye'nin bu meseleyi gerektiği şekilde çözeceğini belirtti.
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