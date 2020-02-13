İdlib gerginliği sürerken TSK'dan flaş hamle! Suriye sınırında dikkat çeken hareketlilik /Video 13.02.2020 17:39

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyatı sürüyor. TSK tarafından Hatay'daki sınır birliklerine fırtına obüsü ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN SÜRE VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda İblid'deki alçak saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada; Esad rejimin Türk Silahlı kuvvetleri'nin gözlem noktalarında geriye çekilmesi için Şubat sonun kadar süre tanınacağı açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad rejimi güçlerinin Şubat sonun kadar geri çekilmemesi halinde Türkiye'nin bu meseleyi gerektiği şekilde çözeceğini belirtti.