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İçişleri'nden ''Maske'' genelgesi! Hastane, minibüs, dolmuş, taksi, otobüste maske takmak zorunlu mu? Kalktı mı?

İçişleri'nden ''Maske'' genelgesi! Hastane, minibüs, dolmuş, taksi, otobüste maske takmak zorunlu mu? Kalktı mı?
30.05.2022 15:44

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Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı toplu taşıma araçlarında maske kullanımının kaldırılmasına ilişkin bir genelge yayınladı. Genelgede, sağlık kuruluşlarında maske zorunluluğunun devam edeceği bildirildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan Valiliklere maske genelgesi; Covid-19 vaka sayılarındaki düşüşle birlikte, toplu ulaşım araçlarında maske kullanımına son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilecek.

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgede covid 19 salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı andan itibaren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri ışığında kabinede kararlaştırılan tedbirler ve bu tedbirlere yönelik denetimlerin genelgeler aracılığıyla kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı.

Genelgede son günlerde covid -19 vakalarının 1000'in altında düşmesiyle salgının toplum sağlığını tehdit eden bir unsur olmaktan çıktığı, salgından bireysel korunma aşamasına geçildiği belirtildi.

Vaka sayılarındaki düşüşle birlikte Sağlık Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda valiliklere gönderilen genelge ile toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğuna ilişkin uygulamaya son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske kullanım uygulamasına ise devam edilecek.

Valilikler ve kaymakamlıklarca salgının seyri dikkatle takip edilecek, lokal seviyede ihtiyaç duyulabilecek tedbirler İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca değerlendirilerek gerekli kararlar alınacak.

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