İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, göçmenlere ilişkin sosyal medyada gelişi güzel telaffuz edilen maksatlı sayılara karşı uyararak "Biz idare olarak Türkiye’de şu kadar göçmen var dediğimizde bunları isim isim sayabiliriz." dedi. Çataklı, “Türkiye’de şu an toplam 5 milyon 500 bin 690 yabancı bulunmaktadır ve bunların tamamı sığınmacı değildir.” ifadelerini kullanarak “Suriye iç savaşı sebebiyle ülkemize sığınmış 3 milyon 762 bin 686 geçici koruma altında Suriyeli bulunmaktadır". şeklinde konuştu.