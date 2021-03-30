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İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine “Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi“ konulu genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine “Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi“ konulu genelge
30.03.2021 00:22
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İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi“ konulu genelge gönderdi. Açıklanan genelgede hafta içi saat 21.00-05.00 arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının devam edeceği bildirilirken yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacağı açıklandı.Genelgede kafe, restoranlar da dahil olmak üzere birçok işletmenin çalışma saatleriyle ilgili kararlar alındı.


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