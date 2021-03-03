İçişleri Bakanlığından flaş koronavirüs genelgesi! Ülke genelinde denetim seferberliği...

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine 14 maddelik koronavirüs tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelge gönderdi.
Risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için; temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince uyulmasının önemi kadar denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliğinin büyük bir etken olarak görüldüğü vurgulandı.
YENİ SÜREÇ YARIN BAŞLIYOR
Genelgede 04 Mart 2021 Perşembe gününden itibaren yeni ve yoğunlaştırılmış bir süreçle ülke genelinde denetim seferberliği başlatılacağının altı çizilerek, yeni dinamik denetim sürecinin temel usul ve esasları şu şekilde sıralandı:
Denetim faaliyetlerine; tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve meslek odalarının azami seviyede destek (personel, araç, malzeme vb.) vermesi sağlanacak. Bu denetimlerde teknolojik imkânlardan üst düzeyde istifade etmek suretiyle denetimlerin etkinliği ve kapasitesi artırılacak. Vali ve kaymakamlarca, her bir il/ilçe müdürünün (milli eğitim müdürü, tarım ve orman müdürü, gençlik ve spor müdürü, defterdar/mal müdürü vb.) başkanlığında kolluk ve diğer kamu personelinden oluşan genel denetim ekipleri teşekkül ettirilecek. Bu ekiplerin vali, vali yardımcısı, kaymakamlar ve il/ilçe müdürlerinin başkanlığında düzenli olarak her gün sahada denetim yapması sağlanacak.