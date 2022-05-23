Haberler Haber Videoları İçişleri Bakanlığı'ndan 'Diyarbakır Anneleri'nin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki 'Evlat Nöbeti'nin 1000'inci gününe ilişkin video!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Diyarbakır Anneleri'nin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki 'Evlat Nöbeti'nin 1000'inci gününe ilişkin video!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Diyarbakır Anneleri'nin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki 'Evlat Nöbeti'nin 1000'inci gününe ilişkin video!
23.05.2022 17:06

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İçişleri Bakanlğı, 'Diyarbakır Anneleri'nin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki 'Evlat Nöbeti'nin 1000'inci gününe ilişkin video hazırladı. O videoyu sosyal medyadan paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek." ifadelerini kullandı.

Haber Videoları

Çocukları HDP aracılığıyla dağa kaçırılan ve Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan annelerin kararlı duruşu devam ediyor.

1000. GÜNÜNE ÖZEL VİDEO
İçişleri Bakanlığı'nca, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan annelerin gerçekleştirdiği 'Evlat Nöbeti'nin, 29 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek 1000'inci nöbetine ilişkin bir video hazırlandı.

Videoda, Diyarbakır Anneleri'nin gözyaşlarıyla yaptığı açıklamalar yer aldı.

"ANNELERİN CESARETİ, PKK VE TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNİ ÇÖKERTECEK"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, videoyu Twitter hesabından şu açıklama ile paylaştı:



"Evlat Nöbeti'nin 1000'inci günü. 1000 gündür tarihe ilmek ilmek işlenen, silahları olmadan terör örgütünü eriten bir cesaretin hikayesi. Her defasında daha yüksek sesle haykırıyoruz: Annelerin cesareti, PKK ve tüm terör örgütlerini çökertecek."

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