İçişleri Bakanlığından 81 ilin valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge! Marketler açık olacak mı? Kimler muaf olacak?

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" ve "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" konulu 2 genelge gönderildi. Genelgeye göre yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21.00-05.00 arası, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki marketler açık olacak mı? Kimler kısıtlamadan muaf olacak? Detayları A Haber Muhabiri Ece Altuğ aktardı.