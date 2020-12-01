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İçişleri Bakanlığından 81 ilin valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge! Marketler açık olacak mı? Kimler muaf olacak?

İçişleri Bakanlığından 81 ilin valiliğine
01.12.2020 00:40
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İşte kısıtlamanın detayları
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Bir sonraki "kısıtlama" adımı...
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İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" ve "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" konulu 2 genelge gönderildi. Genelgeye göre yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21.00-05.00 arası, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki marketler açık olacak mı? Kimler kısıtlamadan muaf olacak? Detayları A Haber Muhabiri Ece Altuğ aktardı.


İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" ve "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" konulu 2 genelge gönderildi. Genelgeye göre yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21.00-05.00 arası, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki marketler açık olacak mı? Kimler kısıtlamadan muaf olacak? Detayları A Haber Muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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