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İçişleri Bakanlığı: Ramazan’da yeme-içme yerleri paket servis yapacak

İçişleri Bakanlığı: Ramazan’da yeme-içme yerleri paket servis yapacak
12.04.2021 23:15
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İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde yayımlanan yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin genelgeler konusunda sıkça sorulan soruları cevaplıyor. İçişleri Bakanlığı'nın sitesinden yer alan sıkça sorulan sorulara bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanlığı Ramazanın gelişiyle merak edilen "Ramazan ayı boyunca yeme-içme yerleri masada müşteri kabul edecekler midir?" sorusunun yanıtını verdi.


İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde yayımlanan yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin genelgeler konusunda sıkça sorulan soruları cevaplıyor.

Sıkça sorulan sorulara bir yenisi daha eklendi.

İçişleri Bakanlığı "Ramazan ayı boyunca yeme-içme yerleri masada müşteri kabul edecekler midir?" sorusuna resmi site üzerinden yanıt verdi ve soruyu 'sıkça sorulan sorular' arasına ekledi.

Soru 13. Ramazan ayı boyunca yeme- içme yerleri masada müşteri kabul edecekler midir?

Cevap 13: Son Kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandığı üzere Ramazan ayında yeme-içme yerleri paket servis esasına göre faaliyet gösterecek olup konuya ilişkin detaylar yarınki Kabine toplantısı sonrasında yayımlanacak Genelgemizde açıklanacaktır.
Ayın tamamında olduğu gibi Ramazan'ın ilk günü olan 13.04.2021 Salı günü yeme-içme yerleri açık veya kapalı alanlarında masada müşteri kabul etmeyeceklerdir.

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