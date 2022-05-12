Son günlerde Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacı ve mültecilere yönelik asılsız iddialar ve tepki çeken bazı görüntüler servis edilerek bir provokasyonun fitili ateşleniyor.

Provokasyonun başını çekenler arasında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yer alıyor.

ÜMİT ÖZDAĞ'A SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla mültecileri hedef göstermek algı operasyonu yapmaya çalıştı.

Söz konusu paylaşımlar üzerine İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Dairesi ve Göç İdaresi Başkanlığı, Özdağ'ın Nisan ve Mayıs aylarında mültecilere yönelik ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu'na 'Halkı kim ve düşmanlığa tahrik', 'İftira' ve ' 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama' suçlarından suç duyurusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ile Göç İdaresi Başkanlığının suç duyurusu dilekçeleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna ulaştı.

TOPLUMSAL BARIŞ VE HUZURU HEDEF ALDI

Özdağ'ın sosyal medya hesabında yaptığı açıklamaların yanı sıra yazılı ve görsel medyaya yansıyan değerlendirmelerine yer verilen dilekçelerde, sığınmacılar üzerinden toplumsal barış ve huzurun hedef alındığı belirtildi.

Ümit Özdağ'ın açıklamalarının basın ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı savunulan dilekçelerde, "Söz konusu açıklamaların, halkı yabancılara karşı kin ve tahrike yönlendirdiği, demokratik toplum gerekleriyle bağdaşmayan, kamu barışını, kamu düzenini ve kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek mahiyette olduğu açıktır." değerlendirmesine yer verildi.

Dilekçelerde, Ümit Özdağ hakkında, savcılık makamınca resen tespit edilecek suçlardan dava açılması talebinde bulunuldu.

ÖZDAĞ PROVOKASYON İÇERİKLİ FİLMİ FİNANSE ETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Sosyal medyada provokasyonun dozunu artıran ve İçişleri Bakanlığı'nın kapısına dayanarak Bakan Soylu'ya da tehditler savuran Özdağ "Sessiz İstila" isimli algı kokan içeriğin finansörü ve organizatörü olduğunu itiraf etmişti.

Geçtiğimiz hafta Emniyet Genel Müdürlüğü sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medyada paylaşılan 'Sessiz İstila' kısa filminde bilgileri manipüle ederek yayınlayan ve provokatif paylaşımlarda bulunan 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

7/24 ESASINA GÖRE SANAL DEVRİYE FAALİYETLERİ

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

MANİPÜLE EDEN KİŞİ YAKALANDI

Çalışmalar kapsamında, Youtube'de "Sessiz İstila" başlıklı kısa filmin yayınlandığı belirlenerek video içeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınladığı tespit edilen H.K'nin Sakarya'da yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunduğu belirlenen, "Militer Doktrin@militerdoktrin1" rumuzlu hesabın yöneticisi olduğu değerlendirilen H.D'nin de İstanbul'da yakalandığı ifade edildi.

Yakalanan şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

ÜMİT ÖZDAĞ: SESSİZ İSTİLA'YI BEN FONLADIM

Söz konusu gelişme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, manipülatif filmin kendisi tarafından fonlandığını itiraf etti.

Filmle bağlantılı iki kişinin gözaltına alınması sonrası açıklama yapan Özdağ, "Belgesel benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım" dedi.

Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"H.Karacasu tarafından çekilen Sessiz İstila adlı kısa belgesel kendisine benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım. H. Karacasu, kontrolsüz göçün sonuçlarını gösterdi. Suriyeliler "halk" değil. Misafir. Kin/düşmanlık yok."

İÇİŞLERİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAĞINI DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, "Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi sözümona akademik ünvan taşıyan bazıları Türkiye'de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyorlar. Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.