İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hakkari'de 710 personelle dev operasyon

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 710 personelin katılımıyla Eren Kış-32 Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

İşte İçişleri'nden yapılan açıklama

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari İlinde "Eren Kış-32 (Hakkari-Öveç) Şehit J.BNB. Yavuz Başayar Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (710) personel (48) operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.