Haberler Haber Videoları İçişleri Bakanlığı açıkladı: Canlı bomba eylemi yapmaya hazırlanan DEAŞ'lı 3 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Canlı bomba eylemi yapmaya hazırlanan DEAŞ'lı 3 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Canlı bomba eylemi yapmaya hazırlanan DEAŞ'lı 3 kişi yakalandı
17.05.2022 12:29

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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı "Bursa'da DEAŞ terör örgütü mensubu yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud yakalanarak gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

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DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2021 yılında Çorum'da yakalanarak adli mercilerce tutuklanan yabancı uyruklu Muhammed Elali isimli örgüt mensubunun ikametinde ele geçirilen dijitaller materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonrası Bursa'da operasyon başlatıldı.

Bursa TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütü mensubu yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem, fedai (canlı bomba) eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud yakalanarak gözaltına alındı.

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