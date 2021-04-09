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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu taşıyan helikopter yoğun sis nedeniyle acil iniş yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu taşıyan helikopter yoğun sis nedeniyle acil iniş yaptı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu taşıyan helikopter yoğun sis nedeniyle Bilecik Edebali Stadı’na zorunlu iniş yaptı. Bakan Soylu, kara yoluyla İnegöl'e geçti.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ın cenazesine katılmak üzere helikopterle Bursa'nın İnegöl ilçesine hareket etti.

Helikopter yoğun sis nedeniyle Bilecik'e zorunlu iniş yaparken Bakan Soylu, stat önünde kendisini bekleyen Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürünün makam aracına binerek kara yoluyla İnegöl'e geçti.

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