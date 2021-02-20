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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan net açıklama: Karayılan'la ilgili verdiğimiz sözü tutacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan net açıklama: Karayılan'la ilgili verdiğimiz sözü tutacağız
20.02.2021 23:27
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Dış güçlerden de büyük yardım alan terör örgütü PKK ile yapılan mücadelede önemli noktaya değinen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Çok büyük bir güçle mücadele ediyoruz” dedi. Bakan Soylu, "Eren'i (Bülbül) şehit edenleri mezarı başında asmak ahdımdı. Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Çekin Sayın Cumhurbaşkanımızı bu sistemin arkasından. Bakın bize bir adım attırırlar mı? Hayatta attırmazlar. Çok büyük bir güçle mücadele ediyoruz. Karayılan'la ilgili verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Afrin olmazdı, diyorlardı ama oldu. Türkiye bir yandan terörle mücadele ediyor bir yandan da hastane, otoyol yapıyor. Bizi çekemeyenlerin esas çözemediği Türkiye'nin ortaya koyduğu bu dinamiktir." mesajını verdi.


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