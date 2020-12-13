İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Meclis'te HDP'lilere sert sözler!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları bütçe görüşmelerine damga vurdu. HDP'yi sert sözlerle hedef alan Soylu ''İmralı'daki devrik Öcalan'a da Selahattin Demirtaş'a da terörist diyoruz'' dedi. HDP milletvekilleri Bakan Soylu'yu sıralara vurarak protesto edince tansiyon daha da yükseldi.