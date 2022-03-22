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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Hakkari'de 52 kilo 500 gram patlayıcıyla yakalanan polis hakkında flaş açıklama: Hedef istanbul'du

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Hakkari'de 52 kilo 500 gram patlayıcıyla yakalanan polis hakkında flaş açıklama: Hedef istanbul'du
22.03.2022 09:22

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sürücülüğünü İstanbul’da aktif olarak görev yapmakta olan bir polis memurunun yaptığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olayın perde arkasını anlattı. Süleyman Soylu, "Aktarım Kuzey Irak tarafından gelmiş, oradan geldiği içinde Şemdinli civarında arabayı bırakıyor ve malzemeyi içine koyuyorlar. Bu polis memurunu 2019 yılında adi suçtan dolayı ihraç etmişiz. Sonrasında mahkeme kararıyla geri dönüyor. Netice itibariyle hedef İstanbul." ifadelerini kullandı.

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