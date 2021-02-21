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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ABD'nin skandal Gara açıklamasına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ABD'nin skandal Gara açıklamasına tepki
21.02.2021 00:17
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"ABD'nin Gara açıklaması kabul edilemez." diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz'da da aynısını yaptılar. Senin muhatabın NATO müttefikin olan Türkiye'nin söylediğidir. Bir terör örgütü değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız hemen cevabını verdi. Dışişleri'ne çağrıldı. Videolar ve fotoğraflar gösterilince hemen cevap alındı." ifadelerini kullandı


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye bir taraftan Fırat Kalkanı 2 bin, ikincisi Zeytin Dalı 2 bin kilometre ardından Barış Pınarı Harekatı 4 bin kilometre. Toplam 8 bin kilometre alan. Türkiye böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedeflediği konsepti gerçekleştirdi. Bu alanlara Türkiye'nin girilmesi istenmiyordu. ABD ve Avrupa bu alanlardan Türkiye'yi kısıtlayacaktı. Hareket alanının daraltacaklardı. Biz bugün oradayız. Orada olduğumuz için bugün Türkiye'de huzur var.

Merasim Sokak saldırısı, Reina katliamı... Siz sınırınızın ötesinde olmazsanız bunları 50 yıl sonra yine önünüze koyarlar.

ABD'NİN SKANDAL GARA AÇIKLAMASI

ABD'nin Gara açıklaması kabul edilemez. 15 Temmuz'da da aynısını yaptılar. Senin muhatabın NATO müttefikin olan Türkiye'nin söylediğidir. Bir terör örgütü değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız hemen cevabını verdi. Dışişleri'ne çağrıldı. Videolar ve fotoğraflar gösterilince hemen cevap alındı. Ama büyük devlet böyle yapmamalı. Burada elbetteki Avrupa'nın sessizliği ve Avrupa'nın bu konudaki meseleyi ilk önce izleyelim de son değerlendirelim tavrı da bir tara kaydedilmesi gereken bir tavır olmalıdır.

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