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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Memleket zor dönemdeyken Pakistan ve Afganistanlı kardeşlerimiz bileziklerini gönderdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Memleket zor dönemdeyken Pakistan ve Afganistanlı kardeşlerimiz bileziklerini gönderdi
28.07.2021 20:37
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Arhavi'de ilçe halkına hitap etti. Mülteciler hakkında konuşan Bakan Soylu, "Kim ne derse desin, biz Batı değiliz. Yabancı düşmanlığı bizim milletimizin bir hasleti değildir" dedi. Afganlar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Soylu, "İstiklal mücadelesinde, Kurtuluş mücadelesindeyken Pakistan ve Afganistanlı kardeşlerimiz kollarındaki bilezikleri sattılar ve Türkiye'ye gönderdiler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve oradan artan parayla da bugün tekrar söylüyorum, bilmeyenler bilsinler İş Bankası kuruldu" ifadelerini kullandı. Soylu ayrıca, Türkiye'nin afetle mücadelesini överek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, şükürler olsun ki vatandaşımızın bir tanesinin, 'nerede bu devlet' sitemi ile karşı karşıya kalınmadı" diye konuştu.


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