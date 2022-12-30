İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu ile yaptığı o görüşmeyi böyle anlatmış

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'ispatlanırsa istifa ederim' diyerek yalanladığı görüşmeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini arayarak bir konuda yardım istediğini açıklamasının ardından İmamoğlu, "Bakan Soylu “Saygılarımla” diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir yalan!" iddiasında bulundu. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun o görüşmeyi 2020 yılında canlı yayında anlattığı ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun 2020 yılında herhangi bir yalanlama yapmadığı bilinirken görüşmenin gerçekleştiği artık netlik kazandı. İşte Soylu'nun o konuşması...