İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bayram için ülkesine giden Suriyelilerin dönmesine izin verilmeyecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son günlerde gündemde olan Suriyeli sığınmacılar konusunda birçok konuya açıklık getirdi. Bakan Soylu, Suriyeli sığınmacıların bayram için ülkelerine gittiklerinde dönemeyeceklerini de ifade etti.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

- Son günlerde sığınmacılar konusu kamuoyunun önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Türkiye'de geçici barınma statüsünde kaç sığınmacı bulunuyor? Bunların geri gönderilmesiyle ilgili bir plan var mı? Türkiye'deki Suriyeliler için Cumhurbaşkanı Erdoğan "Onurlu geri dönüş" ifadesini kullandı. Bunu açar mısınız? Hangi şartlar oluşursa "Onurlu geri dönüş" kriteri sağlanmış olur?

Etrafımızdaki coğrafyanın karşı karşıya kaldığı bu zor durumdan Türkiye'nin etkilenmesini de kendilerine ait bir fırsat olarak niteleyerek bunu bir siyaset malzemesi haline getiriyorlar. 3 milyon 768 bin Suriyeli var Türkiye'de. Sınır güvenlik önlemlerinin tamamını almaya çalışıyoruz.

''500 BİN KİŞİ GÖNÜLLÜ GERİ DÖNDÜ''

Yaklaşık 500 bin kişi gönüllü olarak geri döndü. Sığınmacılar bizim oluşturduğumuz güvenli bölgelere geçti. Onurlu geri dönüşte güvenli bölgelere dönecekler. İdlib'de briket evleri yapıyoruz.

''ONURLU GERİ DÖNÜŞTE GÜVENLİ BÖLGELERE DÖNECEKLER''

Önlem almasaydık kaçak göçmen sayısı 10 milyonu geçerdi. Yurt içindeki tüm kaçak göçmenleri yakalıyoruz. Yaklaşık 500 bin kişi gönüllü olarak geri döndü. Sığınmacılar bizim oluşturduğumuz güvenli bölgelere geçti. Onurlu geri dönüşte güvenli bölgelere dönecekler. İdlib'de briket evleri yapıyoruz. Sığınmacılar bizim oluşturduğumuz güvenli bölgelere geçti. Bu bölgeyi güvenli bölge haline getirdiğimiz için burada tarım ticaret işliyor. Bizim yaptığımız yol göstermek, güvenliklerini temin etmek.

-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bayram ziyareti için ülkelerine giden Suriyelerin geri gelmelerine gerek olmadığı yönünde bir açıklaması oldu. Sizin de bazı kısıtlamalar olabileceğini ima eden bir açıklamanız oldu. Bu bayram için bir karar aldınız mı? Suriyeliler bayram için ülkelerine gitmelerine izin verilecek mi?



Yaklaşık 4 bayramdır hem pandemi nedeniyle de bu gidişleri önemli ölçüde durdurmuştuk. Gittiler yüzde 60'ı kaldı. Sonra gittiler geri döndüler. Bayramlarda gidenler çok bir sayı değil.

BAYRAM İÇİN GİDEN SURİYELİLERİN DÖNMESİNE İZİN YOK

Geçen hafta itibarıyla valilerimize bayram izni verilmeyecek dedik. Şu anda bayram izni verilmiyor. Güvenli bölgeye gidip orada kalabilirler. Bayram için gidip dönmek isteyenlere izin verilmeyecek.

113 BİN 654 SURİYELİ OY KULLANACAK

-Kaç Suriyeli Türk vatandaşı oldu, oy kullanacak?



Suriye uyruklu 31 Mart itibarıyla 200 bin 950 kişi Türk vatandaşı oldu. Bunun 87 bin 296'sı çocuktur. 2018-19 seçimlerinde yüzde 30-35 oy kullandı. Türkiye'de tımarhanede olması gereken adamlar bugün ''900 bin Suriyeli vatandaş yapıldı'' diyor. Bu nasıl bir sayıdır? Oy kullanabilecek kişi sayısı 113 bin 654.