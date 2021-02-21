İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber'e konuştu! Gara'ya giden HDP'li, Kılıçdaroğlu görüşmesi, PKK, FETÖ ve Boğaziçi...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Gara Harekatı'nın perde arkasını anlatan Bakan Süleyman Soylu, "PKK'nın tüm eğitim merkezleri buradadır. Kandil koridoru, Suriye koridoru, Sincar koridorunun geçiş alanı Gara'dır" ifadelerini kullandı. "HDP, terör örgütünün partisidir. Hepsi PKK'nın rehinesidir" diyen Soylu, Gara'ya giden ismin HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıkladı. Bakan Soylu, Boğaziçi provokasyonları ve FETÖ ile mücadele ile ilgili sorulan soruları da yanıtladı.