İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber'e açıkladı: Yurt içinde kaç PKK'lı terörist kaldı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber özel yayınında terörle mücadelede gelinen son noktayı açıkladı. Soylu, teröristler için "Kafalarını çıkaramıyorlar" dedi. Soylu, "Türkiye’deki terörist sayısı son 4 yılda yüzde 88 düştü" sözlerine yer verdi ve rakamları grafik üzerinde üzerinde duyurdu.

İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları;

TERÖRİST SAYISI SON 4 YILDA YÜZDE 88 DÜŞTÜ

Türkiye'deki terörist sayısı 300'ün altına indi. Türkiye'de girilmedik alan bırakmadık. Başlarını çıkartamıyorlar. Son 4 yılda terörist sayısı yüzde 88 azaldı. İçeride basmadık yer bırakmadık. Sadece teröristle değil, terörün finansmanıyla da uğraştık. Tamamiyle terörü finanse eden, lojistik destek sağlayan anlayışa da darbe vurduk.

HEDEFİMİZ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YUVALARINI İMHA ETMEK

Gara'nın altında bir Lelikan suyu var. Bu suyun ötesi düzlüktür. Orada terörist olmaz. Bizim temel amacımız orada terör örgütünün yaşam alanlarını, lojistik alanlarını, eğitim alanlarını kaldırmak. Gara'da bunu yaptığınız andan itibaren kalbe girmişsiniz demektir. TSK'nın yaptığı operasyon tam olarak budur. Hedefimiz terör örgütünün yuvalarını imha etmek.