İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oğlu terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Salih Gökçe ile telefonda konuştu. Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine de katılan ve bir süre önce ilçeye dönerek çiftçilik yapmaya devam eden baba Gökçe'yi, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir ziyaret ederek içinde gıda malzemelerinin bulunduğu koli verdi. Belediye Başkanı Sayan, daha sonra Bakan Soylu'yu telefonundan görüntülü arayarak baba Salih Gökçe ile görüştürdü.
İçişleri Bakanı Soylu oğlu PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan Salih Gökçe ile görüştü
03.05.2020 23:00
- İçişleri Bakanı Soylu oğlu PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan Salih Gökçe ile görüştü
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