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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan videolu paylaşım: 2 terörist böyle etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan videolu paylaşım: 2 terörist böyle etkisiz hale getirildi
22.06.2023 16:44

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Şırnak Beytüşşebap kırsalında PKK'lı 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.

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Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Şırnak Beytüşşebap kırsalında PKK'lı 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Yerlikaya operasyonların kararlılıkla süreceğine dikkat çekerek şunları yazdı;

"İki terörist etkisiz hale getirildi. Van İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari faaliyetler neticesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızın Beytüşşebap kırsalında icra ettiği Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında; 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek"

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