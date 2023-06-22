İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan videolu paylaşım: 2 terörist böyle etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Şırnak Beytüşşebap kırsalında PKK'lı 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Yerlikaya operasyonların kararlılıkla süreceğine dikkat çekerek şunları yazdı;

"İki terörist etkisiz hale getirildi. Van İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari faaliyetler neticesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızın Beytüşşebap kırsalında icra ettiği Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında; 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek"