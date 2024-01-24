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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024, 15:23 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024, 15:27

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Zehir tacirlerine 'Narkogüç-45' darbesi: 109 kilogram kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Narkogüç-45” operasyonu kapsamında 109 kilogram kokainin ele geçirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ister ulusal, ister uluslararası olsun ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye, onlara hayatı zehretmeye kararlıyız" dedi.

Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan organizasyonlara yönelik gerçekleştirilen "Narkogüç-45" operasyonunda 109 kilogram kokain ele geçirildi.

Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Bakan Yerlikaya, "Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız durmaksızın devam edecek" dedi.



İşte o paylaşım;

Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti yapan organizasyonlara yönelik gerçekleştirilen "NARKOGÜÇ-45" Operasyonunda 1️⃣0️⃣9️⃣ Kg Kokain ele geçirildi❗

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki,
İster Ulusal, İster Uluslararası Olsun Ülkemizi Zehir Tacirlerinden Temizlemeye, Onlara Hayatı Zehretmeye Kararlıyız.❗

❌ Kocaeli Eminiyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan adli projeli dosya kapsamında; Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğünün desteğiyle, Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti yapan organizasyonlara yönelik yürütülen ortak çalışma sonucu; Edirne'de yakalanan bir çekici ve bir dorsede yapılan aramada 6️⃣7️⃣ paket halinde toplam 1️⃣0️⃣9️⃣ Kg KOKAİN ele geçirildi.

📌 Uyuşturucu madde nakli ve ticareti yaptığı tespit edilen 1️⃣ şüpheli yakalandı❗

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğü Personelimizi tebrik ediyorum 🇹🇷

ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA ZEHİR TACİRLERİNE KARŞI OPERASYONLARIMIZ DURMAKSIZIN DEVAM EDECEK❗️

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