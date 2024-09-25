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İçerisinde 5 kişinin bulunduğu seyir halindeki araç alev aldı
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İçerisinde 5 kişinin bulunduğu seyir halindeki araç alev aldı

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024, 01:12 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024, 01:12

Kocaeli'de içerisinde 5 kişinin bulunduğu araç, seyir halindeyken saniyeler içerisinde alev topuna döndü. Araçtan can havliyle çıkan kişiler, kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Seyir halindeki araç birden alev aldı. İçeride kalan 5 kişi şans eseri çizik bile almadan kurtulmayı başardı. Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Köseköy mevkii Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde 1'i çocuk olmak üzere 4 aile ferdinin de bulunduğu araç, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Alev topuna dönen araçtan can havliyle çıkan kişilerden şans eseri yaralanan olmadı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerince söndürülen araç kullanılamaz hale gelirken, olay hakkında inceleme başlatıldı.

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