İBB'ye ait otobüsle Karadeniz turuna çıkan Ekrem İmamoğlu'na Rize'de pankartlı tepki: "Kahrolsun PKK ve bütün işbirlikçileri"

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, bayramlaşmak için Doğu Karadeniz turuna çıktı.



YANDAŞ GAZETECİLERİ TOPLADI, KK NE TEPKİ VERECEK?

2023 hedefleri doğrultusunda Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile adaylık yarışına girişen İmamoğlu'nun Karadeniz turuna CHP'ye yakın medyadan birçok gazeteciyle çıkması dikkatlerden kaçmazken Kılıçdaroğlu'nun bu geziye nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

ERDOĞAN POSTERİ DE KADRAJDA

Ekrem İmamoğlu'nun konuşma yapmak için mikrofonların başına geçtiği Rize'de dikkat çeken kareler objektiflere takıldı. CHP'li İBB Başkanı'nın bulunduğu meydandaki bir binanın cephesini kaplayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan posteri sosyal medyada çokça konuşuldu.

"KAHROLSUN PKK VE BÜTÜN İŞBİRLİKÇİLERİ"

Öte yandan İmamoğlu'nun hitap ettiği meydana yakın bir binaya asılan pankartta ise CHP'nin HDP ile işbirliğine dikkat çekildi. Söz konusu pankartta "Kahrolsun PKK ve bütün işbirlikçileri" yazdığı görüldü.



SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN 'KALABALIK'

Rize'de halka seslenen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oldukça cılız bir topluluğa hitap etti. İmamoğlu'na yakın isimler sosyal medyada gezinin büyük ilgi gördüğünü söylese de kamera görüntülerindeki "sakinlik" net bir şekilde görülüyor.



GEZİYE ÇIKTIĞI 34 TN 2744 PLAKALI OTOBÜS İBB'YE AİT

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezinde kullandığı otobüsün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs olduğu ortaya çıktı.



Ekrem İmamoğlu'nun gezide kullandığı 34 TN 2744 plakalı Travego otobüsün İBB iştiraki İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'ne (İETT) ait olduğu öğrenildi. Ekrem İmamoğlu; eşi Dilek Kaya İmamoğlu, oğlu Semih ve kızı Beren İmamoğlu ile birlikte çıktığı Karadeniz turu, Rize'nin İyidere İlçesi'nde başlamıştı.



SAĞ: "OTOBÜSÜN ÜZERİNDE İBB'DE MAAŞLA ÇALIŞAN MURAT ONGUN VAR!"

CHP Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu. Sağ; "Eskiden Chp genel başkanlarına ,CHP genel merkezi üzerinden hizipleşme yapılırdı. İlk defa Bir belediye başkanının parti içinde ikilik yarattığını, hizipçilik yaptığına şahit oluyorum! Ayrıca dikkat otobüsün üzerinde İBB'de maaşla çalışan Murat Ongun var!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İBB Başkanının İETT aracıyla Karadeniz turuna çıkması İstanbullunun kar esaretinde mahsur kaldığı 27 saati akıllara getirdi.



Olay, kardan yollar kapalıyken kendine özel kar küreme aracı bulunduran Ekrem İmamoğlu, İETT otobüsleri yolda kalırken çalışan bir tanesini kendi gezisi için tahsis etti yorumlarına neden oldu.