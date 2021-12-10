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İBB'nin yüksek maaşlı işçisi Fırat Bıcırdı, PKK'lı Yol TV'ye kurgu röportaj verdi

İBB'nin yüksek maaşlı işçisi Fırat Bıcırdı, PKK'lı Yol TV'ye kurgu röportaj verdi
10.12.2021 15:03

OTOMATİK OYNAT

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Bağcılar’da acı olay!

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için kullanılan fondaş medyanın skandalıyla sarsıldı. Asgari ücrete çalıştığını, Suriyelilerden dolayı her girdiği işten çıkarıldığını söyleyen vatandaşın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) İSTAÇ operatörü olarak 7 yıldır 6.300 TL ye çalışan Fırat Bıcırdı olduğu ortaya çıktı. Boğaziçi Üniversitesi’nde başlayan eylemlerin yalan haberlerle büyümesinde rol oynayan Yol TV’nin kurgu röportajı ve İBB çalışpan Bıcırdı, yapılan algı operayonlarının ne denli provokatif olduğunun kanıtı. Haberin detayları...

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