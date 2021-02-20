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İBB'nin ödediği CHP'li üyelerin lüks yemeğinin videolu kanıtı

İBB'nin ödediği CHP'li üyelerin lüks yemeğinin videolu kanıtı
20.02.2021 23:02
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin daha önce 11 ilin Büyük şehir Belediye Başkanları ile yapılan yemekli toplantısında kişi başı 6 bin 395 TL ödemişti. Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Merkezi’nin ödemesi gereken 319 bin 780 liralık faturayı İBB’ye ödetmişti. Söz konusu yemeğin bir benzerinin önceki akşam ve bugün Beşiktaş’ta lüks bir otelde yaşandığı iddia edildi. İBB yönetimi bu kez çoğu milletvekili dahi olmayan CHP Parti Meclisi üyelerine ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerine ve az sayıda milletvekiline lüks bir otelde eşleriyle birlikte akşam yemeği verdi. Beşiktaş’taki otelin bir gecelik fiyatının bin 800 TL olduğu öğrenildi. İşte yemeğin videolu belgesi...


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