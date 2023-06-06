İBB'nin Kız Kulesi yolunda bitmeyen çalışması çileden çıkardı: Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den tepki

Üsküdar'ın gözde mekanlarından biri olan Kız Kulesi sahil yoluna kepçe girdi. Uzun süredir bitmek bilmeyen çalışmalar, vatandaşları çileden çıkardı.

YÜRÜYEMİYORLAR!

Üsküdar'ın en gözde bölgesi olan Kız Kulesi sahil yolunun 3 ay önce İBB ekipleri tarafından çalışma yapılacağı bahanesiyle etrafını çevrildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanan Kız Kulesi'ni görmek isteyen vatandaşlar ise çalışmalar sebebiyle yol güzergahında sıkıntılar yaşamaya başladı.

YAVAŞ İLERLİYOR

Kız Kulesi'nin karşısındaki sahil yolunda şimdilerde molozlar ve kepçe arabası dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açılan Kız Kulesi'ni görmek isteyenler, çalışmaların engeline takılıyor.

Vatandaşlar ve bölge esnafı, çalışmaların ise yavaş ilerlemesinden şikayet ediyor.

Bunun nedeni ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bitmek bilmeyen çalışmaları.

KADERİNE TERK EDİLDİ

Öte yandan bölgenin nadide mekanlarından biri de Kuzguncuk Sahili. Uzun süredir kapalı olan ve her yaz yoğun bir kalabalığın oluştuğu sahilde henüz bir çalışma başlatılmadı.

Bir süre tellerle çevrilen bölge, şimdilerde ise içerisi görülmeyecek şekilde kapatıldı. Vatandaşlar durumdan şikayetçi olurken, İBB yetkililerinden çalışmaların ne zaman başlayacağına dair açıklama henüz gelmedi.

"1-2 KİŞİYLE İŞ YAPILMAZ"

Bu duruma sessiz kalmayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Türkmen, sahil yolunun son halini gözler önüne serdi.

Türkmen, şu ifadeleri kullandı:

"Burası Kız Kulesi sahil yolu. 3 ay önce İBB etrafını çevirdi, kapattı. Durum bu!

Defalarca gittik, "Bu iş böyle 1-2 kişiyle yapılmaz, dünyanın en güzel manzaralı yürüme yollarından biri böyle metruk bırakılmaz." dedik ama değişen bir şey yok.

Kuzguncuk Sahili 3 yıldır böyle, kapalı. Kaderi aynı olsun istemiyoruz!

Burası Google istatistiklerine göre dünyada en çok fotoğrafı çekilen, paylaşımı yapılan çok değerli bir sosyal alan. Her gün yüzbinlerce insanımız ve artı çok sayıda yabancı turist geliyor. Halkımız için böylesine değerli yerlerde, bu şekilde 1-2 kişiyle iş yapılmaz, bekleme olmaz.

Yaz geldi, bu tempoyla giderse yürüme ve bisiklet yolundan yaz boyu mahrum kalacak insanlarımız. Tüm siyasi mülahazaların üzerinde bir taleple yazıyorum, çünkü milletimizin mağduriyeti söz konusu. Dünyanın en güzel manzaralı yürüyüş hatlarından birinde böyle iş olmaz, bu halka bu yapılmaz. Lütfen gerekeni hızla yapın."

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