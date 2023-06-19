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İBB'den skandal çalışma! Abdulhamid döneminde yaptırılan tarihi Emirgan Çeşmesi'ne zarar verdiler

İBB'den skandal çalışma! Abdulhamid döneminde yaptırılan tarihi Emirgan Çeşmesi'ne zarar verdiler
19.06.2023 11:47

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İstanbul Sarıyer'deki Sultan Abdülhamid döneminde yaptırılan Tarihi Emirgan Çeşmesi, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yol yenileme çalışmaları sırasında hasar gördü. Çeşmenin geldiği hali görenler adeta gözlerine inanamadı.

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Sultan Abdülhamid döneminde yaptırılan Tarihi Emirgan Çeşmesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yol yenileme çalışmaları sırasında hasar gördü. Çeşmenin geldiği hali görenler adeta gözlerine inanamadı.

Sarıyer Emirgan'da bulunan ve Sultan Abdülhamid tarafından 18. yüzyılda yaptırılan Tarihi Emirgan Çeşmesi, İBB tarafından yapılan yol yenileme çalışmaları sırasında hasar gördü. Çalışmalar sırasında tarihi çeşmenin birçok noktasında kırıklar ve çatlaklar meydana geldi. Sarıyer'in en önemli sembollerinden birisi olan çeşmenin, çalışmalar sırasında geldiği hali görenler adeta gözlerine inanamadı.

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