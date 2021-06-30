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İBB'den ağaç katliamı! Üsküdar-Sultanbeyli metro hattında ağaçları söküp taşımak yerine iş makinesi ile katlettiler

İBB'den ağaç katliamı! Üsküdar-Sultanbeyli metro hattında ağaçları söküp taşımak yerine iş makinesi ile katlettiler
30.06.2021 10:11
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Anadolu Yakası'nda gerçekleştirdiği inşaat çalışmalarında birçok ağacı katleden CHP'li İBB yönetimi yeni bir skandala daha imza attı. M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının inşa çalışmaları sırasında ağaçların sökülüp taşınması yerine iş makinesi ile adeta katledilmesi tepkilere neden oldu.


CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tepki çeken icraatlarına bir yenisini daha ekledi. M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının inşa çalışmaları sırasında ortaya çıkan görüntüler, vatandaşın tepkisine neden oldu.

AĞAÇ KIYIMI YAPTILAR
Bölgede bulunan ağaçlar sökülüp, taşımak yerine iş makinesi ile adeta katledildi. Ağaçların kesilerek kaldırılma anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere sebep oldu.



ÇAKMA ÇEVRECİLER SESSİZ
Tepki çeken olay, çakma çevrecilerin de maskesini düşürdü. Daha önce hükümetin çeşitli icraatlarında taşınan ağaçları bahane ederek sokaklara dökülen sözde çevreciler, söz konusu CHP'li İBB olunca ağaçların kesilmesine bile göz yumdu.

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