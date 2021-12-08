Haberler Haber Videoları İBB'deki yolsuzluk! İhalenin ucu tecavüz ve şantaja çıktı

İBB'deki yolsuzluk! İhalenin ucu tecavüz ve şantaja çıktı

İBB'deki yolsuzluk! İhalenin ucu tecavüz ve şantaja çıktı
08.12.2021 17:50

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 09:04
Esra Erol'da Telat Bey...
Ana Sayfa 02:15
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 02:46
Başkan Erdoğan’dan...
Ana Sayfa 01:07
Başkan Erdoğan açıkladı! İşte...
Ana Sayfa 00:49
Onur Atilla’nın sır gibi...
Ana Sayfa 01:17
Taksici suçu firmaya attı:...
Ana Sayfa 00:16
''Bıçakladılar çocuğu''...
Ana Sayfa 05:35
Memura 3’lü zam
Ana Sayfa 00:42
ABD'den PKK ile ortak tatbikat
Ana Sayfa 01:06
Eren Kış-12 Operasyonu başladı
Ana Sayfa 01:03
Adana'da şafak vakti...
Ana Sayfa 02:59
Kabine toplanıyor

CHP'li İBB'deki ballı ihaleleri eşeledikçe altından yeni skandallar zinciri gün yüzüne çıkmaya başladı. CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 14 ihale aldığı ve söz konusu ihalelerin yaklaşık bedelinin 2 milyar TL olduğu öğrenildi. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’tan ilişki görüntülerini yayma tehdidiyle 10 milyon TL isteyen ve parti içindeki 5 kişilik şantaj şebekesinde yer aldığı gerekçesiyle tutuklanan Aynur Doğan, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadede, “(Özgür Karabat) 'İBB'den büyük bir ihale alacağım. Buradan alacağım paradan da sana para vereceğim. Burada oturmanı istemiyorum' demişti. Peki o büyük ihaleler İETT’den alınan 14 ihale mi? İşte İBB'yi sarsacak skandallar zincirine deir çarpıcı detaylar...

Haber Videoları
SON DAKİKA