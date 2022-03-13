İBB yine sınıfta kaldı! İstanbul'a kar yağdı Sarıyer'in can damarı tıkandı

İstanbul'da günlerdir yapılan uyarılar sonrası kar yağışı etkisini gösterdi. İBB tüm uyarılara rağmen yine hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar yollarda kalırken İstanbul'un göbeğinde caddeler kardan kapandı. AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'ndan paylaşılan videoda yolların tıkandığı görünürken, "Sarıyerliler olarak inanın hiçbir beklentimiz yok. Bu işi beceremediğinizi biliyoruz, kanıksadık. Ara sokaklardan, mahallelerimizin ana caddelerinden zaten vazgeçtik. Bari İstinye Park’ın da bulunduğu İstanbul’un, Sarıyer’in can damarında çalışma yapsaydınız." ifadelerine yer verildi.