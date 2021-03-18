İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Zeytinburnu'nda da vatandaştan fırça yedi! İşte o anlar..

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gün geçmiyor ki skandalları bitmesin. Bugün Zeytinburnu Belediyesi'nin açılışını yaptığı Abay Kunanbayoğlu Meydanı'na gelen CHP'li İmamoğlu, yanına oturduğu bir vatandaş tarafından beddua yedi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapılan ve modern Kazak edebiyatının temelini atan Abay Kunanbayoğlu'nun adının verildiği meydan törenle açıldı. Törene CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Bir vatandaşın yanına oturan İmamoğlu sert tepki gördü. Vatandaş yerinden kalkarak (ne dediği tam anlaşılmasa da) İmamoğlu'na beddua ettiği anlar kameralara kaydedildi.

İmamoğlu, yediği bedduadan hemen sonra hiçbir şey olmamış gibi yabancı uyruklu kadın ile gülümseyerek fotoğraf çektirdi.

SAMİMİYETSİZLİĞİNİ GÖRDÜM TEPKİ GÖSTERDİM

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde Edirnekapı'daki şehitlikte tepki gösteren Mustafa İlker Yılmaz, "Samimiyetsizliğini gördüm o yüzden doğal bir tepki gösterdim. Gazi yakını olarak HDP EŞ Genel Başkanı Pervin Buldan'la ağaç dikmesi sonrası farklı bir tepki göstermem beklenemezdi" dedi.

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na şehitlikte tepki gösteren gazi yakını Mustafa İlker Yılmaz, açıklamada bulundu. Babasının Kıbrıs gazisi olduğunu belirten Yılmaz, her anma gününde babasının gazi olması nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret ettiğini belirtti.

Bugün de ziyaret için şehitlikte olduğunu ifade eden 39 yaşındaki Mustafa İlker Yılmaz, "Törenler yapıldı sonrasında her yıl olduğu gibi şehitlerimizin kabirlerine geçip çiçek bırakılacaktı, dualarla beraber. Ben de oraya geldim dua etmek için, sayın başkanın da orada olduğunu gördüm. Son yaşanan olaylarla alakalı da; bu hatıra ormanı açılışında HDP eş genel başkanıylaydı. Ve bununla alakalı sayın bakanımızın da daha önce, Gara Operasyonu'yla ilgili 'Pervin Buldan da konuyu biliyordu' demişti. Bunun üzerinden de çok uzun bir süre geçmedi. Bu da sıcağı sıcağına bir tepki gösterdim. Doğal bir tepkiydi, gazi yakınıyım farklı bir tepki göstermem de beklenemezdi diye tahmin ediyorum. Ben olayın videosunu kendim izlememiştim, gazi yakını arkadaşlarım var onlar bana gönderdi. Arkamdan Sayın Başkan 'şov yapıyorsun, gazi yakını öyle olmaz' demiş. Ben bunu anlayamadım, ben burada spontane, olağan gelişti olay. Ben her yıl buraya geliyorum, organizasyonlara babamın gazi olması nedeniyle. O açıdan bana söz hakkı oldu" dedi.

İMAMOĞLU "İKİ YÜZLÜ" TEPKİSİ

Öğretmen olduğunu belirten Yılmaz, "Samimiyetsizliği gördüm için buna tepki gösterdim" dedi. 'Doğal bir tepkiydi ama sayın başkanın 'gazilik böyle olmaz' demesini de kendisine iade ediyorum ifadelerini kullanan gazi yakını şunları söyledi: "Ben bunu şov için yapmadım, spontane gelişti, ben buraya her yıl geliyorum. Ben orda tepkimi gösterince polis arkadaşlar doğal olarak uzaklaştırdılar. Ben de kendilerine her hangi bir mukavemet göstermedim. Ben orada haklı bir tepki verdim, makul bir tepki verdim, kesinlikle hakaret etmedim, rencide edici bir ifade kullanmadım." dedi