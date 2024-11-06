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Husumetlisine aracıyla çarpıp kaçtı!
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Husumetlisine aracıyla çarpıp kaçtı!

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 13:30 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 13:30

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişinin yolda yürürken gördüğü husumetlisi olduğu iddia edilen kişiye cipiyle çarpıp kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da, bir kişinin yolda yürürken gördüğü husumetlisi olduğu iddia edilen kişiye cipiyle çarpıp kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Kasım saat 19.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Santralgaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sürücü, 6'ncı Dal Sokak üzerinde yürüyen husumetlisi olduğu öne sürülen kişinin üzerine cipini sürüp, çarptı. Yaya yere düşüp yaralanırken, sürücü aracıyla uzaklaştı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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