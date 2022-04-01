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Hurda araçların şasi numaralarını başka araçlara monte ederek 5 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi

Hurda araçların şasi numaralarını başka araçlara monte ederek 5 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi
01.04.2022 13:10

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Satın aldıkları yanmış ve kullanılamaz araçların motor ve şasi numaralarını çaldıkları araçlarla değiştiren 10 kişilik şebeke çökertildi. Bu yöntemle 5 milyonluk vurgun yaptığı öğrenilen şebekenin mağdurları şasi numarasındaki değişikliğin eksperde ortaya çıkmadığını söyledi. Uzmanlar ise araçların elektronik cihazlara bağlatmak suretiyle kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

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Türkiye'de satın aldıkları yanmış ve kullanılamaz hale gelmiş hurda araçların motor ve şasi numaralarını çaldıkları aynı model ve marka araçlarla değiştirerek 5 milyonluk vurgun yaptığı belirlenen Asil Ş. liderliğindeki 10 kişilik şebeke çökertildi. Operasyon anı ise polis kamerası tarafından kaydedildi.

Hurda araçların şasi numaralarını başka araçlara monte ederek 5 milyon liralık vurgun yapan 10 kişilik çete polisin operasyonu ile çökertildi. Vatandaşların artan şikayetleri üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çete üyelerini takibe aldı. Şebeke üyelerinin yanmış ve hurdaya ayrılan araçların motor ve şasi numaralarını değiştirdiği tespit edildi.

YANMIŞ ARAÇLARI TOPLUYORLARDI
Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şebeke elemanı H.D.'nin Anadolu'dan yanmış ve kullanılmaz hale gelen araçları sahiplerinden 40 bin liraya satın aldıktan sonra şasi ve motor numaralarını İstanbul'daki şebekeye gönderdiği tespit etti. Şüpheliler, ellerindeki şasi ve motor numaralarını daha önceden çaldıkları tamirhanelerinde başka araçlara geçirerek satışa çıkardı. Bu yolla 14 otomobil satan çete üyeleri 5 milyonluk vurgun yaptı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri belirlenen adrese yaptıkları baskında aralarında çete lideri Asil Ş.'nin de bulunduğu kişiyi gözaltına aldı. Operasyon anı ise polis kamerası tarafından kaydedildi. Asayiş Şube'deki işlemlerinin ardından 8 kişi Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

"250 BİN ZARARIM VAR"
Mağdur Orhan Rençber, "Beni Rize emniyetinden aradılar. Bu aracın şasi numaraları değiştirilmiş pert araçtır. Çalıntı araçtır. İstanbul emniyeti devreye girdi. Aracı TIR'a yükledik. Emniyete teslim ettik. Burada benim 250 bin lira zararı oldu. Ben bu aracı alırken ekspere gittim. Bana hiçbir sıkıntı olmadığı söylendi. Noterde ve muayene istasyonunda da bir sorun yaşanmadı" dedi.

ARAÇLARI ELEKTRONİK CİHAZA BAĞLAYARAK KONTROL ETTİRİN
Polis ekipleri, vatandaşların araç alım satımlarında otomobillerini ekspere götürdüklerinde sadece ruhsat üzerindeki şasi numarası ile araba üzerindeki şasi numarasının uymasının yetmediği elektronik cihazlara bağlatmak suretiyle kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

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