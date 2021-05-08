Huma Kuşu türküsüyle duygulandıran "Dadaş Necati" 85 yaşında hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Erzurum’da 2 yıl önce bir terzide söylediği Huma Kuşu türküsüyle sosyal medyada ilgi gören ve dinleyen herkesi sesiyle duygulandıran Dadaş Necati tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti. Tüm Türkiye’nin hayranlıkla dinlediği Dadaş Necati geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası hastaneye kaldırılmış yapılan tedaviler sonrası evinde istirahata çekilmişti. Evde devam eden tedavisi sonrası Dadaş Necati dün gece yarısı fenalaşarak hayata gözlerini yumdu.