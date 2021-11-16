Haberler Haber Videoları Hulusi Akar öldürülen PKK'lı terörist sayısını açıkladı

Hulusi Akar öldürülen PKK'lı terörist sayısını açıkladı

Hulusi Akar öldürülen PKK'lı terörist sayısını açıkladı
16.11.2021 16:32
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Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar yurt içinde, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 32 bin 901, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 426 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

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Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 32 bin 901, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 426 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

AKDENİZ VE EGE'DE GÜÇLÜ OLAN BİZİZ

Batı'ya güvenerek sınır ihlali yapan Yunanistan'ı askeri olarak köşeye sıkıştırdıklarını belirten Akar, "İyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan'ın her türlü haksız hukuksuz eylemlerine, mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılık veriliyor.

Ege'de ve Doğu Akdeniz'de hem kendimizin hem de KKTC'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz." dedi.

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