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Hulki Cevizoğlu'ndan Özgür Demirtaş'a tepki

Hulki Cevizoğlu'ndan Özgür Demirtaş'a tepki
15.12.2021 00:07 - Son Güncelleme: 15.12.2021 00:19

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Millet İttifakı'nın gazladığı adı cumhurbaşkanı adayı olarak da geçen Prof. Dr. Özgür Demirtaş "Asgari ücret 4 bin TL'nin üzerine çıksa da işe yaramayacağını" daha sonra da "Asgari ücret 100 bin TL olsun işe yaramaz" dedi. Hulki Cevizoğlu ise Demirtaş'ın bu açıklamalarının Almanca karşılığının "Schadenfreude" olduğunu belirtti ve Demirtaş'ın içinde bulunduğu durumun ülkenin başarısızlığından haz duymak olduğunu söyledi. İşte Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın açıklamaları ve Hulki Cevizoğlu'nun cevapları..

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