RAMAZAN İMSAKİYE
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Hulki Cevizoğlu CHP'nin 128 milyar dolar yalanının kaynağını açıklamıştı: Yalanın merkezinden Cem Uzan çıktı

Hulki Cevizoğlu CHP'nin 128 milyar dolar yalanının kaynağını açıklamıştı: Yalanın merkezinden Cem Uzan çıktı
23.04.2021 03:02
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Yalanın merkezinden Cem Uzan...
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Yurt dışı kaynaklı yalan
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CHP ve FETÖ'nün haftalardır ortaya attığı ve çeşitli yalanlarla da besleyip büyüttüğü 128 milyar dolar yalanıyla ilgili Gazeteci Hulki Cevizoğlu katıldığı bir canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Hulki Cevizoğlu açıklamasında 128 milyar dolar yalanının yurt dışı kaynaklı olduğunu ifade etmiş ve "Bu isim eskiden Türkiye'de bankaları olan bir işadamı" demişti. O işadamının Cem Uzan olduğu anlaşıldı. Cem Uzan'ın 128 milyar dolar yalanını ise CHP'nin yalan organı SÖZCÜ Gazetesi ve bu gazetenin yazarı Murat Muratoğlu aracılığı ile aktardığı belirtildi.


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