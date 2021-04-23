RAMAZAN İMSAKİYE
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Hulki Cevizoğlu CHP'nin 128 milyar dolar yalanının kaynağını açıkladı: Yurt dışında olan bir iş adamı

Hulki Cevizoğlu CHP'nin 128 milyar dolar yalanının kaynağını açıkladı: Yurt dışında olan bir iş adamı
23.04.2021 01:10
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CHP'nin başını çektiği muhalefetin haftalardır köpürttüğü "kayıp 128 milyar dolar" iftirasının kaynağı belli oldu. Gazeteci - Yazar Hulki Cevizoğlu, Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarının buharlaştığı iddiasının yurt dışı kaynaklı olduğunu açıkladı. Cevizoğlu, "Bu 128 milyar dolar olayının kaynağı yurt dışında olan bir iş adamı. Eskiden Türkiye'de bankaları olan birisi... Türkiye'de hala bankacı arkadaşları bulunan birisi.." ifadelerini kullandı. Cevizoğlu yalanın Kılıçdaroğlu tarafından nasıl gündeme getirildiğini de anlattı.


CHP'nin başını çektiği muhalefetin haftalardır köpürttüğü "kayıp 128 milyar dolar" iftirasının kaynağı belli oldu. Gazeteci - Yazar Hulki Cevizoğlu, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarının buharlaştığı iddiasının yurt dışı kaynaklı olduğunu açıkladı. Cevizoğlu, "Bu 128 milyar dolar olayının kaynağı yurt dışında olan bir iş adamı. Eskiden Türkiye'de bankaları olan birisi... Türkiye'de hala bankacı arkadaşları bulunan birisi.." ifadelerini kullandı. Cevizoğlu yalanın Kılıçdaroğlu tarafından nasıl gündeme getirildiğini de anlattı.
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