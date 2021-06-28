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Hükümetin Türkiye’nin çehresini değiştiren projelerine savaş açan CHP, Çanakkale'de kaçak plaj açılışı yaptı

Hükümetin Türkiye’nin çehresini değiştiren projelerine savaş açan CHP, Çanakkale'de kaçak plaj açılışı yaptı
28.06.2021 13:15
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"Bıktık artık bu CHP'den"

Anamuhalefet, Türkiye’nin çehresini değiştiren tüm projelere karşı savaş açtı. Dev eserlere karşılık çeşme, kreş ve plajla şov yaptı. Bu durumun son örneği Çanakkale'de kayıtlara geçti. CHP'li kurmaylar Çanakkale'de kaçak plajın kurdelesini törenle kesti.


CHP'den dev bir hizmet daha! 3 genel başkan yardımcısı ve iki vekil Çanakkale'ye gitti. Kaçak plajın kurdelesini törenle kesti. Kıyıda saatlerde yedi içti.



Muhalefetin bu icraatı (!), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz köprü açarız, onlar çeşme" sözünü akıllara getirdi.

28 Haziran tarihli Takvim Gazetesi'nin konuya ilişkin manşeti


İşte Türkiye'nin çehresini değiştiren projeler;




Çamlıca Kulesi



Hızlı tren


Fatih Sondaj Gemisi


Marmaray


İstanbul Havalimanı


Şehir Hastaneleri


Osmangazi Köprüsü



ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
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