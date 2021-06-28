Hükümetin Türkiye’nin çehresini değiştiren projelerine savaş açan CHP, Çanakkale'de kaçak plaj açılışı yaptı

Anamuhalefet, Türkiye’nin çehresini değiştiren tüm projelere karşı savaş açtı. Dev eserlere karşılık çeşme, kreş ve plajla şov yaptı. Bu durumun son örneği Çanakkale'de kayıtlara geçti. CHP'li kurmaylar Çanakkale'de kaçak plajın kurdelesini törenle kesti.