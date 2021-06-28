Hükümetin Türkiye’nin çehresini değiştiren projelerine savaş açan CHP, Çanakkale'de kaçak plaj açılışı yaptı

Anamuhalefet, Türkiye’nin çehresini değiştiren tüm projelere karşı savaş açtı. Dev eserlere karşılık çeşme, kreş ve plajla şov yaptı. Bu durumun son örneği Çanakkale'de kayıtlara geçti. CHP'li kurmaylar Çanakkale'de kaçak plajın kurdelesini törenle kesti.
CHP'den dev bir hizmet daha! 3 genel başkan yardımcısı ve iki vekil Çanakkale'ye gitti. Kaçak plajın kurdelesini törenle kesti. Kıyıda saatlerde yedi içti.
Muhalefetin bu icraatı (!), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz köprü açarız, onlar çeşme" sözünü akıllara getirdi.
28 Haziran tarihli Takvim Gazetesi'nin konuya ilişkin manşeti
İşte Türkiye'nin çehresini değiştiren projeler;
Çamlıca Kulesi
Hızlı tren
Fatih Sondaj Gemisi
Marmaray
İstanbul Havalimanı
Şehir Hastaneleri
Osmangazi Köprüsü
ÜMİT ERKAN DEMİRCAN