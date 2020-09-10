Hükümete 'bulaşmayı engelleyin' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz koronavirüse yakalandı

10.09.2020 13:31

CHP’de koronavirüs vakalarına bir yenisi daha eklendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Recep Cengiz de koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı. CHP’deki koronavirüs vakalarının artışının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları gündem oldu.

CHP'de koronavirüs vakalarına bir yenisi daha eklendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz de koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Koronavirüs vakaları etrafını tamamen sarmışken video konferans yöntemiyle Parti Meclisi toplantısı yapan Kılıçdaroğlu bu sefer de koronavirüs üzerinden hükümete yüklendi. Dünyanın durduramadığı koronavirüs hakkında hükümete çağrı yapan Kılıçdaroğlu, "Önce bulaşmayı engelleyeceksin. Bunun önlemlerini alacaksın. İkinci konu, eğer hastalık bulaştıysa bütün önlemlere rağmen onu tedavi edeceksin'' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları sosyal medyada dalga konusu olurken bazı kullanıcılar CHP içerisindeki koronavirüs vakalarını hatırlatarak "Hükümete çağrı yapacağına önce kendi partine bulaşmayı önle" diye tepki gösterdiler.

İŞTE CHP'DEKİ KORONAVİRÜS VAKASI POZİTİF ÇIKANLAR

Cumhuriyet Halk Partisi'nde koronavirüs vakalarının ardı arkası kesilmiyor. Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partinin avukatı Celal Çelik'in yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

"BENİMLE TEMAS ETMİŞ KİŞİLERİ..."

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden koronavirüse yakalandığını açıklayan CHP'li Celal Çelik, "Maalesef yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığı şimdi bildirildi! Ben çok iyiyim ancak, az da olsa benimle temas etmiş kişileri uyarmak istedim! Lütfen dikkat edin ve test yaptırmayı ihmal etmeyin..." açıklamasında bulundu.





CHP'Lİ FAİK ÖZTRAK DA KORONAVİRÜSE YAKALANDI

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Öztrak paylaşımında, "Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi." ifadelerini kullandı.

Birkaç kafta evden çalışacağını söyleyen Öztrak sözlerini şöyle sürdürdü:

Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum.

ADIGÜZEL'İN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

Adıgüzel açıklamasında şunları ifadeleri kullandı:

"Yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Son 1 hafta içerisinde temasım olan herkesin test yaptırmasını önemle rica ediyorum. Maske ve hijyen kurallarına uyalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle."

ŞOVCU ÖZGÜR ŞİMDİ NE YAPACAK!

Cumhuriyet Halk Partisi'nden art arda gelen koronavirüs vakası haberlerinden sonra akıllara 'Adli yıl açılış töreni' için düzenlenen toplantı öncesi istenen koronavirüs testinden rahatsızlık duyan CHP'nin şovmeni Özgür Özel'i geldi. Özgür Özel, katılımcıların sağlığı için düzenlenen uygulamaya karşı hadsiz bir çıkışa imza atarak, kendilerine gönderilen yazıyı kameralar karşısında yırtıp, yere atmıştı.



Söz konusu skandal hareketin ardından şovmen Özgür Özel'in koronavirüs testleri pozitif çıkan CHP'li isimlerin açıklamalarının ardından ne yapacağı merak konusu oldu!