Haberler Haber Videoları Hükümet fahiş kiralar için harekete geçti! İnsafsız ev sahibine dur denilecek | Hollanda modeli nasıl işliyor?

Hükümet fahiş kiralar için harekete geçti! İnsafsız ev sahibine dur denilecek | Hollanda modeli nasıl işliyor?

Hükümet fahiş kiralar için harekete geçti! İnsafsız ev sahibine dur denilecek | Hollanda modeli nasıl işliyor?
24.05.2022 12:29

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Son dakika haberi! Fahiş kira artışlarına ‘dur’ diyecek çalışma başladı. Hükümet ve AK Parti, spekülatörler ile stokçulardan sonra fahiş kira artışlarını da masaya yatırdı. ‘Fahiş zamlara denetim’, ‘kiralık sosyal konutların inşa edilmesi’ ve ‘büyükşehirlerdeki kira artışına sınır getirilmesi’ başlıkları üzerinde duruluyor. Bu tartışmalar içinde Hollanda modeli gündeme geldi ve bunun örnek alınabileceği konusunda görüş oluştu. ''Kira artışına sınırlama gelecek mi'' sorusunun cevabı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın başlattığı kira artış oranları ve kiralama hükümleri ile ilgili yasal çalışma sonunda belli olacak. Konuyla ilgili ilk toplantıysa bugün saat 19.00'da yapılacak. Peki, Hollanda modeli nedir? Kira fiyatları nasıl belirleniyor? İşte Hollanda modeliyle ilgili merak edilenler.

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